Milli Piyango İdaresi'nin her hafta Pazartesi akşamı çekilişini gerçekleştirdiği On Numara şans oyununda 808. hafta heyecanı yaşanıyor. Çekiliş öncesinde kazanan numaraları bekleyen yüz binlerce vatandaş, merakla "On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularının yanıtını arıyor. Peki On Numara saat kaçta çekiliyor? Sonuçlar nereden öğrenilir? İşte bu haftanın On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI - 29 OCAK

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da bu akşam yapılacak On Numara çekilişi gerçekleşir gerçekleşmez şanslı numaralar ve sonuçlar haberimizde anlık olarak yer alacak.

10 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 9 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 8 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 7 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** Hiç bilmeyen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında belli olmaktadır. Çekilişler her hafta Pazartesi akşamı düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır.

On Numara çekilişleri en geç 21:50'de sona ermektedir ve sonuçlar duyurulmaktadır. Sonuçlar ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 13'e bölündü. Kazandıran numaralar ise 02, 03, 06, 09, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75, 77 olarak belirlendi.

On Numara sonuçlarına göre ikramiyelerin dağılımı şöyle:

10 bilen 13 kişiye 25 bin 477 lira 40 kuruş, 9 bilen 378 kişiye 584 lira 55 kuruş, 8 bilen 4 bin 818 kişiye 46 lira, 7 bilen 32 bin 579 kişiye 13 lira, 6 bilen 151 bin 777 kişiye 2 lira 90 kuruş, hiç bilmeyen 172 bin 864 kişiye 3 lira 30 kuruş.

10 bilen kişi sayısı : 13 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25.477,40 TL 9 bilen kişi sayısı : 378 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 584,55 TL 8 bilen kişi sayısı : 4.818 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 46,00 TL 7 bilen kişi sayısı : 32.579 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 151.777 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,90 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 172.864 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

Büyük ikramiyeyi kazanan 13 talihlinin kuponları Çanakkale-Merkez, Çanakkale-Biga, Edirne-Merkez, Gaziantep-Şekitkamil, İstanbul-Eyüpsultan, İstanbul-Faih, İstanbul Üsküdar, İstanbul-Bayrampaşa, İstanbul-Bağcılar, Kayseri-Melikgazi, Muğla-Marmaris, Samsun-Çarşamba ve Bartın-Merkez'den satın aldığı bildirildi.

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