On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şu şekildeydi...

ON NUMARA SONUÇLARI: 5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67 ve 73

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 77 bin 603 lira 25'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 94 kişi 2 bin 202 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 632 kişi 127 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 473 kişi 24 lira, 6 bilen 101 bin 547 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 228 kişi ise 3 lira ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Bartın merkez, Ankara'nın Sincan, Artvin'in Hopa ve İzmir'in Narlıdere ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 69 bin 402 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 825 bin 120 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 459 bin 867 lira 25 kuruş aktarıldı.

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 77.603,25 TL 9 bilen kişi sayısı : 94 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.202,30 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.632 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 127,25 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.473 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 101.547 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 179.228 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

ON NUMARA NASIL OYNANIR? On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, - Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, - 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, - 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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