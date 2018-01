Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günü gerçekleştirilen ' On Numara' çekilişinde, 808. hafta heyecanı yaşandı. Tam 808 haftadır On Numara çekilişi yapılan oyunda bu hafta; 10 bilen 3 kişi, 118 bin 62 lira 80'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 95 kişi 2 bin 486 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 552 kişi 152 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 28 kişi 26 lira 35'er kuruş, 6 bilen 106 bin 626 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 200 bin 437 kişi ise 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Bursa'nın Kestel, Balıkesir'in Karesi, ve Antalya'nın Muratpaşa ilçelerinde yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 361 bin 239 lira 17 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 941 bin 202 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 524 bin 719 lira 71 kuruş, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, Olimpiyat Oyunlarına, Savunma Sanayine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 416 bin 743 lira 21 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA 808. HAFTA SONUÇLARI (29 OCAK)

2,

3,

18,

20,

22,

29,

30,

32,

33,

37,

38,

39,

51,

56,

57,

60,

61,

63,

72,

75,

77 ve 80

On Numara'da 10 bilen kişi sayısı : 3

On Numara'da 9 bilen kişi sayısı : 95

On Numara'da 8 bilen kişi sayısı : 1.552

On Numara'da 7 bilen kişi sayısı : 17.028

On Numara'da 6 bilen kişi sayısı : 106.626

On Numara'da Hiç bilmeyen kişi sayısı : 200.437

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / MURATPAŞA - BALIKESİR / KARESİ - BURSA / KESTEL

