On Numara sonuçları, bugün yapılacak çekilişle belli olacak. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak olan On Numara çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, çekiliş saatini beklemeye başladı. Her hafta hayalleri süsleyen On Numara'da geçen hafta 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, bu hafta On Numara çekilişi ne zaman yapılacak? 11 Haziran On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte On Numara çekiliş sonuçlarına dair tüm detaylar...

ON NUMARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günleri çekiliyor. Bu hafta On Numara'nın 827. hafta çekilişi yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Çekiliş sonuçları ise 21.45'e kadar Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 4 Haziran 2018 tarihli 826. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 113 kişi bin 839 lira 95 kuruş, 8 bilen bin 771 kişi 117 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 438 kişi 22 lira 70'er kuruş, 6 bilen 106 bin 600 kişi 3 lira 95'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 405 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Trabzon'un Ortahisar, Aydın'ın Nazilli, İstanbul'un Çekmeköy ve Pendik ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

