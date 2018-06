On Numara'da 828'inci hafta heyecanı yaşanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günleri gerçekleştirilen On numara çekilişi için bekleyiş sürüyor. Şans oyunlarına umut bağlayan vatandaşların tutkuyla oynadığı On Numara'da geçtiğimiz hafta 2 şanslı kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, On Numara'nın bu haftaki çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte 18 Haziran On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili ayrıntılar...





ON NUMARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresince yapılan On Numara çekilişi Pazartesi günü saat 21.15'te başlayacak. Çekiliş başlamasının ardından sonuçlar yaklaşık 15 dakika içerisinde açılanacak. Çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden canlı izleyen vatandaşlar sonuçları hemen öğrenebilecek. İkramiye bilgilerinin duyurulması ise en geç saat 21.45'tir.

On Numara sonuçları ikramiye bilgileri dahil 21.45'te Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alacak.







BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

18 Haziran tarihinde yapılan On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 3 kişli büyük ikramiyeyi kazandı. Kazandıran numaralar ise 3 - 8- 13- 14- 18- 19- 23- 28- 34- 36- 41- 44- 46- 49- 54- 57- 63- 71- 75- 77- 78- 80 olarak belirlendi. 10 bilen 2 talihli, 157 bin 633 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan 9 bilen 90 kişi 2 bin 335 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 586 kişi 132 lira 80'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 184 kişi 24 lira 90'ear kuruş, 6 bilen 100 bin 324 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiç bilemeyen 166 bin 558 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.





ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

