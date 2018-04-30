On Numara'da 821'inci hafta heyecanı yaşanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günleri gerçekleştirilen On numara çekilişi için bekleyiş sürüyor. Hayalleri süsleyen On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, On Numara'nın bu haftaki çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte 30 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

ON NUMARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresince yapılan On Numara çekilişi Pazartesi günü saat 21.15'te başlayacak. Çekiliş başlamasının ardından sonuçlar yaklaşık 15 dakika içerisinde açılanacak. Çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden canlı izleyen vatandaşlar sonuçları hemen öğrenebilecek. İkramiye bilgilerinin duyurulması ise en geç saat 21.45'tir.

On Numara sonuçları ikramiye bilgileri dahil 21.45'te Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alacak.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

23 Nisan tarihinde yapılan On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 3 kişli büyük ikramiyeyi kazandı. Kazandıran numaralar ise 2 - 6 - 8 - 11 - 17 - 18 - 24 - 26 - 29 - 33 - 36 - 39 - 40 - 43 - 46 - 52 - 57 - 59 - 60 - 68 - 72 - 78 olarak belirlendi. 10 bilen 3 talihli, 104 bin 420 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan 9 bilen 93 kişi 2 bin 516 lira 40'ar kuruş, 8 bilen bin 576 kişi 132 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 622 kişi 24 lira 15'er kuruş, 6 bilen 101 bin 863 kişi 4 lira 10'ar kuruş ve hiç bilemeyen 168 bin 250 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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