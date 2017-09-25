Pazartesi günleri düzenli olarak çekilişi yapılan On Numara'nın 790. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Çekiliş öncesinde binlerce vatandaş, merakla On Numara çekilişinin saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Peki On Numara saat kaçta çekiliyor? On Numara çekilişi saat kaçta? İşte bu haftanın On Numara çekilişine dair detaylar...
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'daki Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonunda yapılan On Numara çekilişleri, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Çekiliş düzenli olarak her Pazartesi akşamı 21:15'te yapılır ve kazanan numaralar belirlenir.
On Numara sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, en geç saat 21:45'te On Numara sonuçlarını öğrenebilir. Sonuçlar yalnızca resmi olarak MPİ'nin internet sitesinde yayınlanmaktadır.
ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
On Numara sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin sonuç açıklama sayfası üzerinden duyurulmaktadır. Sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş, merakla On Numara sonuçlarını nasıl öğreneceğini araştırıyor. Peki On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?
On Numara sonuçları, en geç saat 21:45'te www.mpi.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, çekilişin yapılış videosu ve ikramiye bilgileri yer almaktadır.
Sonuçlar resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir.
HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇTİĞİMİZ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ
18 Eylül 2017 tarihli On Numara sonuçları: 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 24 - 26 - 27 - 31 - 36 - 37 - 38 - 47 - 48 - 56 - 63 - 67 - 68 - 75
On Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 789. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, büyük ikramiyeyi paylaştı. 10 numarayı doğru tahmin eden 4 talihli, 72 bin 968 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 649 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 956 kişi 99 lira 85'er kuruş, 7 bilen 19 bin 225 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 110 bin 138 kişi 3 lira 60'ar kuruş ve hiç bilmeyen 155 bin 748 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|10 Bilen Kişi Sayısı
|4
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|72.968,40 TL
|9 Bilen Kişi Sayısı
|118
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.649,20 TL
|8 Bilen Kişi Sayısı
|1.956
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|99,85 TL
|7 Bilen Kişi Sayısı
|19.225
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|19,20 TL
|6 Bilen Kişi Sayısı
|110.138
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,60 TL
|Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı
|155.748
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,20 TL
- on numara
- On Numara sonuçları
- on numara çekilişi
- On Numara saat kaçta çekiliyor
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.