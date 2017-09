Pazartesi günleri düzenli olarak çekilişi yapılan On Numara'nın 790. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Çekiliş öncesinde binlerce vatandaş, merakla On Numara çekilişinin saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Peki On Numara saat kaçta çekiliyor? On Numara çekilişi saat kaçta? İşte bu haftanın On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'daki Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonunda yapılan On Numara çekilişleri, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Çekiliş düzenli olarak her Pazartesi akşamı 21:15'te yapılır ve kazanan numaralar belirlenir.

On Numara sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, en geç saat 21:45'te On Numara sonuçlarını öğrenebilir. Sonuçlar yalnızca resmi olarak MPİ'nin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin sonuç açıklama sayfası üzerinden duyurulmaktadır. Sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş, merakla On Numara sonuçlarını nasıl öğreneceğini araştırıyor. Peki On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?

On Numara sonuçları, en geç saat 21:45'te www.mpi.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, çekilişin yapılış videosu ve ikramiye bilgileri yer almaktadır.

Sonuçlar resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ

18 Eylül 2017 tarihli On Numara sonuçları: 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 24 - 26 - 27 - 31 - 36 - 37 - 38 - 47 - 48 - 56 - 63 - 67 - 68 - 75

On Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 789. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, büyük ikramiyeyi paylaştı. 10 numarayı doğru tahmin eden 4 talihli, 72 bin 968 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 649 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 956 kişi 99 lira 85'er kuruş, 7 bilen 19 bin 225 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 110 bin 138 kişi 3 lira 60'ar kuruş ve hiç bilmeyen 155 bin 748 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 72.968,40 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 118 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.649,20 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.956 Kişi Başına Düşen İkramiye 99,85 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 19.225 Kişi Başına Düşen İkramiye 19,20 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 110.138 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,60 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 155.748 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,20 TL

