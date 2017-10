On Numara sonuçları, bu akşam yapılacak çekilişle açıklanacak. Her pazartesi günleri yapılan On Numara'da büyük ikramiyeyi kazanabilmek için biletlerini satın alan vatandaşlar, sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Geçen hafta iki kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı On Numara'da 791. hafta heyecanı sürüyor. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 2 Ekim 2017 tarihli On Numara sonuçları hakkında merak edilenler...

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 02.10.2017

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunani Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonunda yapılan On Numara çekilişleri, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Çekiliş düzenli olarak her pazartesi akşamı 21:15'te yapılır ve kazandıran numaralar belirlenir.

On Numara sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, en geç saat 21:45'te On Numara sonuçlarını öğrenebilir. Sonuçlar yalnızca resmi olarak MPİ'nin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 790. hafta (25 Eylül 2017) On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 149 bin 80 kuruşluk büyük ikramiye ikiye bölündü. Kazandıran numaralar ise 06, 08, 11, 15, 21, 22, 23, 29, 33, 34, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 59, 67, 70, 72, 76, 78 olarak belirlendi.

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 149.000,80 TL 9 bilen kişi sayısı : 70 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.838,85 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.465 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 135,65 TL 7 bilen kişi sayısı : 15.454 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,65 TL 6 bilen kişi sayısı : 96.646 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 160.632 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin sonuç açıklama sayfası üzerinden duyurulmaktadır. Sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş, merakla On Numara sonuçlarını nasıl öğreneceğini araştırıyor. Peki On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?

On Numara sonuçları, en geç saat 21:45'te www.mpi.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, çekilişin yapılış videosu ve ikramiye bilgileri yer almaktadır.

Sonuçlar resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

