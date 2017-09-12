Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'nın 788. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. Çekilişte 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı. İşte 11 Eylül 2017 tarihli On Numara sonuçları ve On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI

11 Eylül 2017 tarihli On Numara sonuçları: 03 - 05 - 06 - 08 - 12 - 14 - 15 - 18 - 26 - 27 - 35 - 37 - 38 - 39 - 41 - 50 - 55 - 57 - 58 - 67 - 73 - 76

On Numara'nın dün akşam yapılan 788. hafta çekilişinde 2 kişi 10 numarayı doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi paylaştı. 143 bin 456 lira 25'er kuruş ikramiye kazanan talihlilerin Kayseri'nin Kocasinan ve Kayseri'nin Melikgazi ilçelerinden On Numara kuponunu oynadığı belirlendi.

Aynı zamanda çekilişte 9 bilen 99 kişi bin 932 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 892 kişi 101 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 810 kişi 19 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 399 kişi 3 lira 50'şer kuruş ve hiç bilmeyen 148 bin 257 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 143.456,25 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 99 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.932,50 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.892 Kişi Başına Düşen İkramiye 101,30 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 18.810 Kişi Başına Düşen İkramiye 19,50 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 108.399 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,50 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 148.257 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,35 TL

on numara

On Numara sonuçları