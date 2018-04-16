On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından Noter huzurunda yapılan çekilişle belli oldu. Geçtiğimiz hafta On Numara çekilişinde 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar için sonuçlar az önce açıklandı. Peki, bu haftaki On Numa sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 16 Nisan On Numara sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (16 NİSAN)

16 Nisan On Numara sonucu: 02 - 13 - 14 - 17 - 19 - 27 - 30 - 33 - 37 - 42 - 45 - 52 - 53 - 55 - 57 - 60 - 65 - 70 - 72 - 75 - 77 - 80

On Numara'nın 819. hafta tarihli çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 275 bin 799 lira olarak belirlenirken büyük ikramiye tutarı ise 341 bin 369 lira belirlendi.

İkramiye bilgileri, Milli Piyango İdaresi tarafından paylaşıldığı an güncellenecek.

10 bilen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ****** 9 bilen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ****** 8 bilen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ****** 7 bilen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ****** 6 bilen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ****** Hiç bilmeyen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ******

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 9 Nisan tarihli çekilişinde 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazandıran numaralar ise 6 - 8 - 10 - 14 - 17 - 18 - 30 - 31 - 32 - 42 - 50 - 51 - 52 - 53 - 59 - 60 - 65 - 67 - 72 - 73 - 76 - 79 olarak belirlendi. Öte yandan 9 bilen 82 kişi 2 bin 794 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 618 kişi 141 lira 65'er kuruş, 7 bilen 16 bin 599 kişi 26 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 104 bin 318 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 407 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.

9 Nisan On Numara ikramiye bilgileri;

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 85.895,75 TL 9 bilen kişi sayısı : 82 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.794,05 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.618 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 141,65 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.599 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,40 TL 6 bilen kişi sayısı : 104.318 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,45 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 195.407 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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