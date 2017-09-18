On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam yapılacak çekilişle açıklanacak. Her Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişinde kuponlarını satın alanlar, sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, 18 Eylül 2017 On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte On Numara sonuç tarihi...
ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Ankara Balgat'ta yer alan Milli Piyango Genel Müdürlüğü binasında çekilişi yapılan On Numara oyununun 789. hafta çekilişi bu akşam tamamlanacak. On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi akşamları 21:15'te başlamaktadır. Kazanan rakamların açıklanması ve duyurulması ise en geç 21:45'tir.
ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
On Numara oyunun çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.
Ayrıca Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de On Numara ve diğer tüm şans oyunlarının sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Resmi sonuçların gelmesiyle birlikte Habertürk Şans Oyunları sayfası güncellenmektedir.
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ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
On Numara'nın 788. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Oyunun 11 Eylül'de yapılan çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 18, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 41, 50, 55, 57, 58, 67, 73 ve 76 olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 99 kişi bin 932 lira 50şer kuruş, 8 bilen bin 892 kişi 101 lira 30ar kuruş, 7 bilen 18 bin 810 kişi 19 lira 50şer kuruş, 6 bilen 108 bin 399 kişi 3 lira 50şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 148 bin 257 kişi ise 3 lira 35er kuruş ikramiye kazandı.
|10 bilen kişi sayısı :
|2
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|143.456,25 TL
|9 bilen kişi sayısı :
|99
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.932,50 TL
|8 bilen kişi sayısı :
|1.892
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|101,30 TL
|7 bilen kişi sayısı :
|18.810
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|19,50 TL
|6 bilen kişi sayısı :
|108.399
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,50 TL
|Hiç bilmeyen kişi sayısı :
|148.257
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,35 TL
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.
On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,
* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.
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