Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'da bu haftanın çekilişi de büyük heyecanla bekleniyor. Yapılacak olan çekilişle birlikte haftanın kazanan numaraları belli olacak. Peki On Numara sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte bu haftanın On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan On Numara çekilişi saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişler en geç 21:45'te sona ermektedir. Çekilişlerin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir.

Ayrıca, On Numara çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlar, çekilişin tamamını bu bağlantıdan canlı olarak izleyebilir.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 16 Nisan 2018 tarihli 819. hafta çekilişinde 10 bilen 1 talihli 341 bin 370 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

16 Nisan 2018 tarihli On Numara sonuçları: 02 - 13 - 14 - 17 - 19 - 27 - 30 - 33 - 37 - 42 - 45 - 52 - 53 - 55 - 57 - 60 - 65 - 70 - 72 - 75 - 77 - 80

Ayrıca çekilişte 9 bilen 87 kişi 2 bin 616 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 785 kişi 127 lira 95'er kuruş, 7 bilen 18 bin 194 kişi 23 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 108 bin 272 kişi 3 lira 25'er kuruş ve hiç bilemeyen 197 bin 770 kişi de 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 341.370,35 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 87 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.616,35 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.785 Kişi Başına Düşen İkramiye 127,95 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 18.194 Kişi Başına Düşen İkramiye 23,90 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 108.272 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,25 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 197.770 Kişi Başına Düşen İkramiye 2,95 TL

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