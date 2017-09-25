On Numara sonuçları, bugün yapılan çekilişle açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan çekiliş sonuçları merak ediliyor. Peki, On Numara sonuçlarına göre kazandıran numaralar hangileri? İşte 25 Eylül 2017 On Numara sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (25 EYLÜL 2017)

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 790. hafta On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 149 bin 80 kuruşluk büyük ikramiye ikiye bölündü. Kazandıran numaralar ise 06, 08, 11, 15, 21, 22, 23, 29, 33, 34, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 59, 67, 70, 72, 76, 78 olarak belirlendi.

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 149.000,80 TL 9 bilen kişi sayısı : 70 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.838,85 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.465 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 135,65 TL 7 bilen kişi sayısı : 15.454 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,65 TL 6 bilen kişi sayısı : 96.646 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 160.632 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin sonuç açıklama sayfası üzerinden duyurulmaktadır. Sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş, merakla On Numara sonuçlarını nasıl öğreneceğini araştırıyor. Peki On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?

On Numara sonuçları, en geç saat 21:45'te www.mpi.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, çekilişin yapılış videosu ve ikramiye bilgileri yer almaktadır.

Sonuçlar resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir.

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ

18 Eylül 2017 tarihli On Numara sonuçları: 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 24 - 26 - 27 - 31 - 36 - 37 - 38 - 47 - 48 - 56 - 63 - 67 - 68 - 75

On Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 789. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, büyük ikramiyeyi paylaştı. 10 numarayı doğru tahmin eden 4 talihli, 72 bin 968 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 649 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 956 kişi 99 lira 85'er kuruş, 7 bilen 19 bin 225 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 110 bin 138 kişi 3 lira 60'ar kuruş ve hiç bilmeyen 155 bin 748 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

10 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 72.968,40 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 118 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.649,20 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.956 Kişi Başına Düşen İkramiye 99,85 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 19.225 Kişi Başına Düşen İkramiye 19,20 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 110.138 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,60 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 155.748 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,20 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,



* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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On Numara sonuçları

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