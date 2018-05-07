On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan On Numara çekiliş sonuçları tamamlandı. Binlerce vatandaşın biletlerini satın aldığı On Numara'da büyük ikramiye tutarı 325 bin 90 lira olarak belirlenirken büyük ikramiye bir kişiye çıktı. İşte 7 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları...
ON NUMARA SONUÇLARI (7 MAYIS 2018)
7 Mayıs On Numara sonucu: 01, 02, 06, 15, 18, 25, 28, 31, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 49, 52, 54, 61, 65, 67, 71, 74
On Numara'nın bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Beykoz ilçesinden satın aldığı bildirildi.
İkramiye bilgileri;
|10 bilen kişi sayısı :
|1
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|325.090,00 TL
|9 bilen kişi sayısı :
|78
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|2.778,80 TL
|8 bilen kişi sayısı :
|1.516
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|143,15 TL
|7 bilen kişi sayısı :
|16.075
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|25,80 TL
|6 bilen kişi sayısı :
|100.650
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,35 TL
|Hiç bilmeyen kişi sayısı :
|185.283
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,00 TL
BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 30 Nisan 2018 tarihli 821'inci hafta çekilişinde 10 bilen 2 talihli 158 bin 301 lira 40'ar kuruş ikramiye kazanmıştı. Ayrıca çekilişte 9 bilen 85 kişi 2 bin 483 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 487 kişi 142 lira 35'er kuruş, 7 bilen 16 bin 254 kişi 24 lira 85'er kuruş, 6 bilen 101 bin 614 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiç bilemeyen 168 bin 935 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
30 Nisan 2018 tarihli On Numara sonuçları: 04 - 07 - 08 - 12 - 15 - 18 - 24 - 27 - 33 - 35 - 46 - 48 - 52 - 53 - 56 - 59 - 60 - 71 - 73 - 76 - 77 - 80
İkramiye Bilgileri
|10 bilen kişi sayısı :
|2
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|158.301,40 TL
|9 bilen kişi sayısı :
|85
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|2.483,50 TL
|8 bilen kişi sayısı :
|1.487
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|142,35 TL
|7 bilen kişi sayısı :
|16.254
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|24,85 TL
|6 bilen kişi sayısı :
|101.614
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,20 TL
|Hiç bilmeyen kişi sayısı :
|168.935
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,20 TL
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