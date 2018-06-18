On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara'nın bu haftaki çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Her hafta hayallerin süsleyen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinin sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Çekiliş öncesi ise dağıtılacak topam ikramiye tutarı 2 milyon 153 bin 166 lira, büyük ikramiye tutarı ise 322 bin 974 lira olarak açıklandı. Çekiliş bilgileri ise birazdan açıklanacak. Peki, On Numara çekiliş sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 18 Haziran MPİ On Nuımara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (18 HAZİRAN 2018)

18 Haziran On Numara sonucu: 02 - 03 - 12 - 14 - 15 - 19 - 24 - 26 - 30 - 32 - 36 - 39 - 45 - 51 - 56 - 58 - 61 - 66 - 67 - 69 - 71 - 74



Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 11 Haziran 2018 tarihli 827. hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 3, 8, 13, 14, 18,19, 23, 28, 34, 36, 41, 44, 46, 49, 54, 57, 63, 71, 75, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu çekilişte 9 bilen 90 kişi 2 bin 335 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 586 kişi 132 lira 80'er kuruş, 7 bilen 16 bin 184 kişi 24 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 100 bin 324 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 166 bin 558 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Bu çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Şişli ve Bahçelievler ilçelerinden yatırdıkları kaydedildi.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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