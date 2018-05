On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara'da geçtiğimiz hafta 1. devir gerçekleşmişti. Bugün yapılan çekilişte On Numara sonuçları duyurulurken, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 551 bin 858 lira büyük ikramiye tutarı ise 654 bin 674 lira olarak açıklandı. İşte 21 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları sorgulama...

ON NUMARA SONUÇLARI (21 MAYIS 2018)

21 Mayıs On Numara sonucu: 01 - 02 - 04 - 06 - 12 - 24 - 28 - 32 - 33 - 41 - 44 - 51 - 53 - 58 - 59 - 65 - 68 - 69 - 73 - 75 - 76 - 78



Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 14 Mayıs tarihli çekilişinde çıkan numaralar, 05, 07, 12, 14, 20, 23, 28, 32, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 59, 60, 65, 66, 71, 72, 77 olarak açıklandı. Çekilişte, 10 bilen çıkmayınca 319 bin 162 lira olarak belirlenen büyük ikramiye haftaya devretti. Öte yandan, 9 bilen 86 kişi 2 bin 474 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 622 kişi 131 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 440 kişi 23 lira 25'er kuruş, 6 bilen 106 bin 502 kişi 4 lira ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 565 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

On Numara 823. hafta ikramiye bilgileri;

10 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 319.162,93 TL 9 bilen kişi sayısı : 86 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.474,70 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.622 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 131,30 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.440 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,25 TL 6 bilen kişi sayısı : 106.502 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 164.565 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER