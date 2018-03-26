On Numara sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte büyük ikramiye Bursa Mudanya'dan bir kişiye çıktı. Bu haftaki çekilişte ise toplam ikramiye tutarı 2 milyon 36 bin 165 lira olarak belirlenirken büyük ikramiye tutarı ise 359 bin 424 lira olarak açıklandı. İşte 26 Mart On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (26 MART 2018)



26 Mart On Numara sonucu: 05 - 07 - 16 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 - 34 - 35 - 41 - 45 - 47 - 62 -64 - 67 - 68 - 71 - 72

İkramiye bilgileri, Milli Piyango İdaresi tarafından paylaşıldığı an haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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