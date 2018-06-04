On Numara sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinin bugünkü çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 79 bin 60 lira, büyük ikramiye tutarı ise 311 bin 859 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, bu haf ta yapılan çekiliş sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 4 Haziran On Numara sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (4 HAZİRAN 2018)

4 Haziran On Numara sonucu: 05 - 07 - 11 - 15 - 18 - 21 - 24 - 35 - 37 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 63 - 69 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76

Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 28 Mayıs 2018 tarihli çekilişinde kazandıran numaralar, 11, 21, 23, 25, 35, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 64, 67, 68, 72, 75 ve 78 olarak belirlendi.10 bilen üç kişi, 104 bin 822 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Öte yandan, 9 bilen 543 kişi 386 lira 20 kuruş, 8 bilen 2 bin 205 kişi 95 lira 5'er kuruş, 7 bilen 17 bin 607 kişi 22 lira 80'er kuruş, 6 bilen 100 bin 497 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 326 kişi 2 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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