On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan On Numara çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Her hafta hayalleri süsleyen On Numara'nın bu haftaki çekilişi için dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 63 bin 999 lira, büyük ikramiye tutarı ise 309 bin 599 lira olarak belirlendi. Saat 21.15'te başlayan çekiliş tamamlandı ve sonuçlar duyuruldu. Peki, On Numara'da bu hafta çıkan şanslı numaralar neler? İşte 9 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları sorgulama...

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA (9 TEMMUZ 2018)

9 Temmuz On Numara sonucu: 07 - 14 - 21 - 23 - 25 - 31 - 32 - 37 - 38 - 43 - 44 - 46 - 52 - 53 - 61 - 62 - 69 - 71 - 73 - 75 - 76 - 80

Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 2 Temmuz 2018 tarihli 830. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 04, 16, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 51, 59, 61, 62, 67, 69, 70, 77 olarak belirlendi. 10 bilen 2 kişi 154 bin 134 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilrin kuponlarını Adana-Seyhan ve İzmir-Karşıyaka'dan satın aldığı bildirildi.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.