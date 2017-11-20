On Numara sonuçları açıklandı mı? (20 Kasım) MPİ On Numara sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da nefesler tutuldu. 798. hafta çekilişinin gerçekleştirileceği On Numara'da geçtiğimiz hafta 10 bilen 1 kişi 321 bin 828 lira 25 kuruş ikramiye kazanmıştı. Çekiliş sonuçlarını bekleyen heyecanlı vatandaşlar, internet üzerinde de "On Numara sonuçları açıklandı mı?" diye araştırıyor. İşte bu haftanın On Numara çekilişine dair detaylar.
On Numara çekilişi için büyük heyecanla çekiliş saatini bekleyen vatandaşlar, yapılacak çekiliş öncesinde "On Numara saat kaçta çekilecek?" sorusuna yanıt arıyor. 6 farklı türde ikramiyenin verildiği On Numara'da 10 bilen talihli kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi olacak.
On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. On Numara çekilişleri düzenli olarak Pazartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır.
Çekiliş sonuçları en geç saat 21:45'te açıklanmaktadır. Çekilişin tamamlanmasının ardından On Numara sonuçları, MPİ sonuç sayfasında açıklanır ve sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.
On Numara sonuçları resmi olarak www.mpi.gov.tr veya www.millipiyango.gov.tr adreslerinde yayınlanmaktadır. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de On Numara sonuçları görüntülenebilir.
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13 Kasım 2017 tarihli On Numara sonuçları: 10 - 12 - 13 - 15 - 20 - 25 - 32 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 53 - 56 - 57 - 59 - 62 - 64 - 65 - 67 - 68 - 74
On Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 797. hafta çekilişinde;
10 bilen 1 kişi büyük ikramiye olan 321 bin 828 lira 25 kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan 9 bilen 106 kişi 2 bin 24 lira 55'er kuruş, 8 bilen bin 744 kişi 123 lira 35'er kuruş, 7 bilen 16 bin 825 kişi 24 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 101 bin 567 kişi 4 lira 25'er kuruş ve hiç bilemeyen 180 bin 903 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|10 Bilen Kişi Sayısı
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|321.828,25 TL
|9 Bilen Kişi Sayısı
|106
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2.024,55 TL
|8 Bilen Kişi Sayısı
|1.744
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|123,35 TL
|7 Bilen Kişi Sayısı
|16.825
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|24,40 TL
|6 Bilen Kişi Sayısı
|101.567
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4,25 TL
|Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı
|180.903
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,05 TL
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