Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafıdan gerçekleştirilen On Numara sonuçları belli oldu. On Numara'da geçen hafta büyük ikramiye 10 bilen 3 kişiye eşit şekilde bölüştürülmüş ve kişi başına 118 bin lira düşmüştü. Bu hafta ise 10 bilen 6 kişi 59 bin 109'ar lira ikramiye kazandı. İşte On Numara şanlı rakamları ve kazananların ikramiye bilgileri...

ON NUMARA SONUÇLARI: 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 16 - 22 - 28 - 31 - 33 - 35 - 38 - 50 - 53 - 59 - 65 - 68 - 73 - 76 - 78

5 Şubat On Numara ikramiye bilgileri

Bu hafta On Numara çekilişinde 6 bilen 59 bin 109 lira 75 kuruş, 9 bilen 120 kişi bin 970 lira 55 kuruş, 8 bilen 2 bin 232 kişi 106 lira 40 kuruş, 7 bilen 23 bin 210 kişi 19 lira 45 kuruş, 6 bilen 134 bin 508 kişi 3 lira 55 kuruş ve hiç bilmeyen 183 bin 881 kişi 3 lira 30 kuruş ikramiye kazandı.

10 Bilen Kişi Sayısı 6 Kişi Başına Düşen İkramiye 59.109,75 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 120 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.970,55 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 2.232 Kişi Başına Düşen İkramiye 106,40 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 23.210 Kişi Başına Düşen İkramiye 19,45 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 134.508 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,55 TL Hiç Bilmeyen Kişi Sayısı 183.881 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



On Numara sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Sonuçlar en geç 21:45'te erişime açılır ve Milli Piyango İdaresi'nin sitesi üzerinden görüntülenebilir.



Öte yandan On Numara çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen izleyiciler de, çekilişin başladığı saat olan 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin canlı çekiliş ekranına giriş yapabilirler. Canlı çekiliş ekranı üzerinden On Numara çekilişi takip edilebilir.



Çekiliş sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve ikramiye bilgileri yer almaktadır. Aynı zamanda çekilişin videosu da yine bu sayfa üzerinde yayınlanır.



On Numara sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir.



ON NUMARA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 29 Ocak 2018 tarihli 808. hafta çekilişinde 10 bilen 3 talihli 118 bin 62 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan il ve ilçeler de Antalya - Muratpaşa, Balıkesir - Karesi ve Bursa - Kestel olarak duyuruldu.



29 Ocak 2018 tarihli On Numara sonuçları: 02 - 03 - 18 - 20 - 22 - 29 - 30 - 32 - 33 - 37 - 38 - 39 - 51 - 56 - 57 - 60 - 61 - 63 - 72 - 75 - 77 - 80



Aynı zamanda çekilişte 9 bilen 95 kişi 2 bin 486 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 552 kişi 152 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 28 kişi 26 lira 35'er kuruş, 6 bilen 106 bin 626 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiç bilemeyen 200 bin 437 kişi de 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER