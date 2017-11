On Numara sonuçları belli oldu mu? MPİ 27 Kasım On Numara sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara için nefesler tutuldu. Çekiliş sonuçlarını heyecanla bekleyen vatandaşlar, "On Numara çekilişi saat kaçta?" ve "On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?" diye internet üzerinde aramalar yapıyor. Peki On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? On Numara sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Her hafta Pazartesi akşamı çekilişi yapılan On Numara'da sonuçlar büyük heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar, çekiliş sonuçlarının açıklanacağı saati araştırırken bir yandan da sonuçların nereden öğrenildiğini sorguluyor.

On Numara çekilişleri her hafta Pazartesi akşamları düzenli olarak 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin başlamasıyla birlikte aynı zamanda www.mpi.gov.tr adresinden de canlı çekililş yayını yapılmaktadır. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesine girebilir.

Çekilişler 21:15'te yapılmaya başlanır ve en geç 21:45'te sona erer. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kazanan numaralar, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve ikramiye bilgileri sonuç açıklama sayfası üzerinden görüntülenebilir.

On Numara sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

20 Kasım 2017 tarihli On Numara sonuçları: 04 - 06 - 09 - 10 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 - 33 - 40 - 41 - 42 - 45 - 56 - 67 - 68 - 72 - 73 - 75 - 77

On Numara'nın bir önceki hafta gerçekleştirilen 798. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 154 bin 971 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 9 bilen 105 kişi bin 968'er lira, 8 bilen bin 923 kişi 107 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 151 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 101 bin 198 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiç bilemeyen 170 bin 541 kişi de 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 154.971,05 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 105 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.968,00 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.923 Kişi Başına Düşen İkramiye 107,60 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 16.151 Kişi Başına Düşen İkramiye 24,50 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 101.198 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,05 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 170.541 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,15 TL

on numara

On Numara sonuçları

MPİ

on numara sorgulama

on numara çekilişi