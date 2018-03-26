On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan hizmet binasında yapılan çekiliş sonucuna göre büyük ikramiye 4'e bölündü. Kuponlarını büyük umutlarla satın alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını merak ediyor. 359 bin 424 lira olarak açıklanan ve 4'e bölünen büyük ikramiye hangi illere çıktı? İşte 26 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

16 Mart On Numara sonucu: 05 - 07 - 16 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 - 34 - 35 - 41 - 45 - 47 - 62 -64 - 67 - 68 - 71 - 72

Merakla beklenen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş öncesi dağıtılacak ikramiye tutarları açıklandı. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyon 36 bin 165 lira, büyük ikramiye tutarı ise 359 bin 424 lira olarak bildirildi. On Numara'da 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu ve büyük ikramiye 4'e bölündü. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlielerin kuponlarını Aydın Söke, Eskişehir Tepebaşı ve diğer ikisinin de İstanbul Kartal'dan kuponlarını satın aldığı kaydedildili.

İkramiye bilgileri;

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 89.856,60 TL 9 bilen kişi sayısı : 105 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.282,65 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.992 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 120,30 TL 7 bilen kişi sayısı : 21.675 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,20 TL 6 bilen kişi sayısı : 132.167 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 185.705 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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