On Numara sonuçları için heyecan sona erdi! Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam 827. hafta çekilişini yaptığı On Numara'da büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı rakamlar belli oldu. On Numara'da geçen hafta Aydın ve Trabzon'dan birer talihli İstanbul'dan ise iki talihli 10 bilerek büyük ikramiyeyi bölüştürmüş kişi başına 77 bin 965 liralık ikramiye kazanmışlardı. İşte On Numara'nı bu haftaki ve geçen haftaki sonuçlarına dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI - 11 HAZİRAN 2018: 3 - 8 - 13 - 14 - 18 - 19 - 23 - 28 - 34 - 36 - 41 - 44 - 46 - 49 - 54 - 57 - 63 - 71 - 75 - 77 - 78 - 80

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara çekilişini bu akşam saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınladı. Çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

10 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 9 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 8 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 7 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** Hiç bilmeyen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***



ON NUMARA OYUNU NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 4 HAZİRAN 2018

05 - 07 - 11 - 15 - 18 - 21 - 24 - 35 - 37 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 63 - 69 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 4 Haziran 2018 tarihli 826. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 113 kişi bin 839 lira 95 kuruş, 8 bilen bin 771 kişi 117 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 438 kişi 22 lira 70'er kuruş, 6 bilen 106 bin 600 kişi 3 lira 95'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 405 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Trabzon'un Ortahisar, Aydın'ın Nazilli, İstanbul'un Çekmeköy ve Pendik ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

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