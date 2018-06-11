On Numara sonuçları için heyecan sona erdi! Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam 827. hafta çekilişini yaptığı On Numara'da büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı rakamlar belli oldu. On Numara'da geçen hafta Aydın ve Trabzon'dan birer talihli İstanbul'dan ise iki talihli 10 bilerek büyük ikramiyeyi bölüştürmüş kişi başına 77 bin 965 liralık ikramiye kazanmışlardı. İşte On Numara'nı bu haftaki ve geçen haftaki sonuçlarına dair detaylar...
ON NUMARA SONUÇLARI - 11 HAZİRAN 2018: 3 - 8 - 13 - 14 - 18 - 19 - 23 - 28 - 34 - 36 - 41 - 44 - 46 - 49 - 54 - 57 - 63 - 71 - 75 - 77 - 78 - 80
Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara çekilişini bu akşam saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınladı. Çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
|10 bilen kişi sayısı :
|***
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|***
|9 bilen kişi sayısı :
|***
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|***
|8 bilen kişi sayısı :
|***
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|***
|7 bilen kişi sayısı :
|***
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|***
|6 bilen kişi sayısı :
|***
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|***
|Hiç bilmeyen kişi sayısı :
|***
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|***
ON NUMARA OYUNU NEDİR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.
On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,
* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.
ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 4 HAZİRAN 2018
05 - 07 - 11 - 15 - 18 - 21 - 24 - 35 - 37 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 63 - 69 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76
On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 4 Haziran 2018 tarihli 826. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 113 kişi bin 839 lira 95 kuruş, 8 bilen bin 771 kişi 117 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 438 kişi 22 lira 70'er kuruş, 6 bilen 106 bin 600 kişi 3 lira 95'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 405 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Trabzon'un Ortahisar, Aydın'ın Nazilli, İstanbul'un Çekmeköy ve Pendik ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.