On Numra sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) bu akşam On Numara'nın 829. hafta çekilişini yaptı. En son geçen hafta Bursa Osmangazi, İzmir Karşıyaka ve Sivas'tan 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi bölüşmüş ve kişi başına 107 bin 659 lira 20 kuruş ikramiye kazanmıştı. İşte On Numara'nın bu akşamki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI - 25 HAZİRAN: 2 - 5 - 6 - 8 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 - 31 - 44 - 45 - 48 - 56 - 64 - 68 - 71 - 73 - 77

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam yapılan On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden saat 21.15'te canlı yayınlandı. Sonuçlara göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

10 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 9 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 8 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 7 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** Hiç bilmeyen kişi sayısı: *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

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ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 18 HAZİRAN 2018

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 18 Haziran 2018 tarihli 528. hafta çekilişinde şanslı numaralar 2, 3, 12, 14, 15,19, 24, 26, 30, 32, 36, 39, 45, 51, 56, 58, 61, 66, 67, 69, 71 ve 74 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen üç kişi, 107 bin 659 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 96 kişi 2 bin 242 lira 95'er kuruş, 8 bilen bin 674 kişi 128 lira 85'er kuruş, 7 bilen 16 bin 616 kişi 24 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 102 bin 834 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 177 bin 306 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Sivas'ın merkez, İzmir'in Karşıyaka ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 153 bin 166 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 857 bin 994 lira 71 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 478 bin 481 lira 33 kuruş aktarıldı.