On Numara çekilişi, bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 825. kez gerçekleştirilecek. On Numara'nın geçen haftaki çekilişinde İstanbul ve Manisa'dan 2 kişi 10 bilerek kişi başı 327 bin 35 lira ikramiye kazandı. Peki On Numara'nın bu akşamki çekilişinde hangi şanslı rakamlar kimlere ikramiye kazandıracak? Detaylar haberimizde...

ON NUMARA SONUÇLARI - 28 MAYIS

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak çekilişle sonuçlar belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

10 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 9 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 8 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 7 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** Hiç bilmeyen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ON NUMARA OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.



ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

01 - 02 - 04 - 06 - 12 - 24 - 28 - 32 - 33 - 41 - 44 - 51 - 53 - 58 - 59 - 65 - 68 - 69 - 73 - 75 - 76 - 78

10 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi olurken, büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul-Gaziosmanpaşa ve Manisa-Soma'dan satın aldığı kaydedildi.

İkramiye bilgileri;

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 327.035,05 TL 9 bilen kişi sayısı : 73 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.059,20 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.616 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 138,30 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.391 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 103.524 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 214.687 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,70 TL

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