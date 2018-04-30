On Numara çekilişi, bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 821. kez gerçekleştirilecek. "On Numara'da büyük ikramiye bu akşam hangi rakamlara isabet edecek ve kimin olacak?" On Numara biletlerini yatıranlar bu sorunun cevabını bekliyor. İşte 30 Nisan On Numara çekilişine dair detaylar...
ON NUMARA SONUÇLARI - 30 NİSAN 2018
On Numara çekilişi bu akşam MPİ'nin Ankara'daki binasında gerçekleştirilecek. On Numara çekilişi yapılır yapılmaz şanslı numaraları ve ikramiye bilgilerini haberimizde öğrenebilirsiniz.
|10 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|9 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|8 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|7 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|6 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango İdaresince yapılan On Numara çekilişi Pazartesi günü saat 21.15'te başlayacak. Çekiliş başlamasının ardından sonuçlar yaklaşık 15 dakika içerisinde açılanacak. Çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden canlı izleyen vatandaşlar sonuçları hemen öğrenebilecek. İkramiye bilgilerinin duyurulması ise en geç saat 21.45'tir.
On Numara sonuçları ikramiye bilgileri dahil 21.45'te Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alacak.
BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI - 23 NİSAN 2018
23 Nisan tarihinde yapılan On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 3 kişli büyük ikramiyeyi kazandı. Kazandıran numaralar ise 2 - 6 - 8 - 11 - 17 - 18 - 24 - 26 - 29 - 33 - 36 - 39 - 40 - 43 - 46 - 52 - 57 - 59 - 60 - 68 - 72 - 78 olarak belirlendi. 10 bilen 3 talihli, 104 bin 420 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan 9 bilen 93 kişi 2 bin 516 lira 40'ar kuruş, 8 bilen bin 576 kişi 132 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 622 kişi 24 lira 15'er kuruş, 6 bilen 101 bin 863 kişi 4 lira 10'ar kuruş ve hiç bilemeyen 168 bin 250 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
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