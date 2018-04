On Numara çekilişi sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) her hafta düzenlediği On Numara öçekilişi bu akşam 818. kez gerçekleştirilecek. On Numara'da geçen hafta 10 bilen İstanbul Pendik'ten bir kişi 341 bin 722 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. On Numara'nın bu haftaki çekilişine dair detaylar haberimizde...

ON NUMARA SONUÇLARI - 9 NİSAN

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara çekilişini saat 21. 15'te yapacak. Çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üstünden canlı yayınlanıyor. 9 Nisan On Numara çekilişi sonuçalrı ve ikramiye bilgileri geldikçe anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

10 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 9 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 8 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 7 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Her hafta düzenli olarak Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara çekilişi için bu hafta da nefesler tutuldu. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 4 talihlinin 89 bin 856'şar lira ikramiye kazandığı On Numara'da bu haftanın sonuçları da merakla bekleniyor.

On Numara çekilişleri, düzenli olarak Pazartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. En geç saat 21:45'te vatandaşlar MPİ internet sitesinden On Numara sonuçlarını görüntüleyebilirler.

Ayrıca On Numara çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde bulunan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret edebilir ve çekilişleri izleyebilir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI : 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 21 - 22 - 25 - 30 - 34 - 35 - 37 - 38 - 44 - 46 - 48 - 57 - 66 - 67 - 75

10 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 341.722,75 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 137 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.663,15 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 2.343 Kişi Başına Düşen İkramiye 97,60 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 23.852 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,30 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 129.834 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,50 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 175.816 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,35 TL

