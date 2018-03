On Numara sonuçları, bu akşam gerçekleştirilen çekiliş sonrasında belli oldu. Her hafta düzenli olarak çekilişi yapılan On Numara'da bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. İşte 12 Mart 2018 tarihli On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU

12 Mart 2018 tarihli On Numara sonuçları: 4 - 5 - 7 - 10 - 16 - 21 - 23 - 27 - 30 - 37 - 49 - 52 - 64 - 65 - 67 - 69 - 71 - 73 - 76 - 77 - 78 - 80

Bu haftaki On Numara sonuçlarına göre 10 bilen olmadı ve büyük ikramiye olan 348 bin 288 lira 37 kuruş ikramiye hafaya devretti. Öte yandan çekilişte 9 bilen 104 kişi 2 bin 233 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 792 kişi 129 lira 70'er kuruş, 7 bilen 17 bin 512 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 848 kişi 4 lira 35'er kuruş ve hiç bilemeyen 212 bin 206 kişi de 2 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 348.288,37 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 104 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.233,10 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.792 Kişi Başına Düşen İkramiye 129,70 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 17.512 Kişi Başına Düşen İkramiye 25,20 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 108.848 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,35 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 212.206 Kişi Başına Düşen İkramiye 2,80 TL

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

On Numara sonuçları, düzenli olarak her hafta Pazartesi akşamları saat 21:15'te yapılan çekiliş sonrasında belirlenmektedir. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan On Numara çekilişleri en geç 21:45'te tamamlanmaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve ikramiye bilgilerinin duyurulması en geç 21:45'tir. Vatandaşlar bu saatten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir.On Numara sonuçlarının açıklandığı sayfada aynı zamanda çekilişin videosu da bulunmaktadır.

On Numara çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan "Canlı Çekiliş" bağlantısına giriş yapmaları gerekmektedir. Bu ekranda saat 21:15'ten itibaren başlayan On Numara çekilişleri izlenebilir.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

On Numara'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 5 Mart 2018 tarihli 813. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.

5 Mart 2018 tarihli On Numara sonuçları: 02 - 05 - 10 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 27 - 30 - 41 - 42 - 47 - 50 - 54 - 63 - 66 - 68 - 70 - 73 - 77

Öte yandan çekilişte 9 bilen 87 kişi 2 bin 698 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 869 kişi 125 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 19 bin 652 kişi 22 lira 85'er kuruş, 6 bilen 123 bin 445 kişi 3 lira 85'er kuruş ve hiç bilemeyen 185 bin 123 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 3 Kişi Başına Düşen İkramiye 117.381,85 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 87 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.698,65 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.869 Kişi Başına Düşen İkramiye 125,60 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 19.652 Kişi Başına Düşen İkramiye 22,85 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 123.445 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,85 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 185.123 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,25 TL

