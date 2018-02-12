On Numara sonuçları, büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. On Numara'da en son geçen hafta 6 kişi 10 bilmiş ve kişi başı 59 bin 109 lira ikramiye kazanmıştı. Kupanlarını yatıran vatandaşlar bu akşam büyük ikramiyenin isabet edeceği rakamları ve ikramiye bilgilerini heyecanla bekliyor. İşte On Numara'nın bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI - 12 ŞUBAT 2018

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara'da bu akşam çekiliş yapılır yapılmaz haberimizden sonuçları takip edebilirsiniz.

10 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 9 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 8 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 7 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** Hiç Bilmeyen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Pazartesi akşamı yapılan çekiliş sonrasında belli olmaktadır. Çekilişler, MPİ Genel Müdürlüğü Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır. On Numara çekilişi 21.15'te MPİ sitesinden canlı olarak yayınlanırken, ikramiye bilgileri de en geç saat 21.45'ten itibaren yine MPİ sitesinde yer alıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Sonuçlar en geç 21:45'te erişime açılır ve Milli Piyango İdaresi'nin sitesi üzerinden görüntülenebilir.

Öte yandan On Numara çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen izleyiciler de, çekilişin başladığı saat olan 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin canlı çekiliş ekranına giriş yapabilirler. Canlı çekiliş ekranı üzerinden On Numara çekilişi takip edilebilir.

Çekiliş sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve ikramiye bilgileri yer almaktadır. Aynı zamanda çekilişin videosu da yine bu sayfa üzerinde yayınlanır.

On Numara sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir.

GEÇEN HAFTAKİ ON NUMARA SONUÇLARI: 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 16 - 22 - 28 - 31 - 33 - 35 - 38 - 50 - 53 - 59 - 65 - 68 - 73 - 76 - 78

5 Şubat On Numara çekilişi ikramiye bilgileri şöyle:

Bu hafta On Numara çekilişinde 6 bilen 59 bin 109 lira 75 kuruş, 9 bilen 120 kişi bin 970 lira 55 kuruş, 8 bilen 2 bin 232 kişi 106 lira 40 kuruş, 7 bilen 23 bin 210 kişi 19 lira 45 kuruş, 6 bilen 134 bin 508 kişi 3 lira 55 kuruş ve hiç bilmeyen 183 bin 881 kişi 3 lira 30 kuruş ikramiye kazandı.

10 Bilen Kişi Sayısı 6 Kişi Başına Düşen İkramiye 59.109,75 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 120 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.970,55 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 2.232 Kişi Başına Düşen İkramiye 106,40 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 23.210 Kişi Başına Düşen İkramiye 19,45 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 134.508 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,55 TL Hiç Bilmeyen Kişi Sayısı 183.881 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER