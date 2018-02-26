On Numara sonuçları belli oldu! On Numara kuponlarını yatıran vatandaşların heyecanlı bekleyişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekiliş ile sona erdi. On Numara'da geçen hafta Yozgat'tan bir kişi 10 bilerek büyük ikramiye olan 352 bin 631 lira kazanmıştı. Peki bu hafta On Numara şanslı rakamları ve ikramiyeleri neler? İşte 26 Şubat On Numara sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI - 26 ŞUBAT : 07 - 08 - 14 - 19 - 21 - 30 - 32 - 35 - 36 - 37 - 40 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 - 53 - 55 - 59 - 63 - 70

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam saat 21.15'te gerçekleştirilen On Numara sonuçlarına göre, büyük ikramiye ANKARA / MAMAK - ANKARA / ETİMESGUT - İSTANBUL / BAYRAMPAŞA - İZMİR / BUCA'dan 4 kişiye çıktı. 10 bilen 4 kişi 85 bin 416 lira 35 kuruş, 9 bilen 127 kişi bin 794 lira, 8 bilen 2 bin 573 kişi 88 lira 90 kuruş, 7 bilen 23 bin 987 kişi 18 lira 5 kuruş, 6 bilen 130 bin 755 kişi 3 lira 50 kuruş ve hiç bilmeyen 184 bin 37 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiye kazandı.

10 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 85.416,35 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 127 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.794,00 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 2.573 Kişi Başına Düşen İkramiye 88,90 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 23.987 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,05 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 130.755 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,50 TL Hiç Bilmeyen Kişi Sayısı 184.037 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,20 TL

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan On Numara çekilişleri düzenli olarak Pazartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenmesi ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebilir. Aynı zamanda sonuçların açıklandığı sayfada çekilişin videosu da yer almaktadır.



Öte yandan, On Numara çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına giriş yapabilir ve bu ekran sayesinde çekilişi canlı olarak izleyebilir.



ON NUMARA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI - 19 ŞUBAT 2018



On Numara'da geçtiğimiz hafta yapılan 811. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 352 bin 631 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. On Numara'da büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden oynadığı tespit edildi.

19 Şubat 2018 tarihli On Numara sonuçları: 03 - 04 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 30 - 32 - 37 - 40 - 42 - 48 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 - 64 - 67 - 70

Öte yandan On Numara çekilişinde 9 bilen 85 kişi 2 bin 766 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 762 kişi 133 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 18 bin 321 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 890 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiç bilemeyen 201 bin 862 kiş de 3'er lira ikramiye kazandı. İkramiye Bilgileri 10 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 352.631,95 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 85 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.766,65 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.762 Kişi Başına Düşen İkramiye 133,50 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 18.321 Kişi Başına Düşen İkramiye 24,50 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 116.890 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,05 TL Hiç Bilmeyen Kişi Sayısı 201.862 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,00 TL

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