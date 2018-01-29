On Numara sonuçları için yüz binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan On Numara çekilişi sonrasında büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar belli oldu. İşte bu haftanın On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri.

ON NUMARA SONUÇLARI

29 Ocak 2018 tarihli On Numara sonuçları: 2 - 3 - 18 - 20 - 22 - 29 - 30 - 32 - 33 - 37 - 38 - 39 - 51 - 56 - 57 - 60 - 61 - 63 - 72 - 75 - 77 - 80

Toplamda 2 milyon 361 bin 239 lira ikramiyenin dağıtıldığı On Numara'da büyük ikramiye tutarı 354 bin 186 TL olarak açıklandı.

10 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 9 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 8 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 7 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

22 Ocak 2018 tarihli On Numara sonuçları: 02, 03, 06, 09, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75, 77

On Numara'nın geçtiğimiz hafta ypaılan 807. hafta çekilişinde 10 bilen tam 13 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı. 10 bilen 13 talihli, 25 bin 477 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan çekilişte 9 bilen 378 kişi 584 lira 55'er kuruş, 8 bilen 4 bin 818 kişi 46'şar lira, 7 bilen 32 bin 579 kişi 13'er lira, 6 bilen 151 bin 777 kişi 2 lira 90'ar kuruş ve hiç bilemeyen 172 bin 864 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazanmıştı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 13 Kişi Başına Düşen İkramiye 25.477,40 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 378 Kişi Başına Düşen İkramiye 584,55 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 4.818 Kişi Başına Düşen İkramiye 46,00 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 32.579 Kişi Başına Düşen İkramiye 13,00 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 151.777 Kişi Başına Düşen İkramiye 2,90 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 172.864 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

on numara

On Numara sonuçları

on numara çekiliş sonuçları

MPİ

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