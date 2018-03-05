On Numara çekilişi için kuponlarını yatıran yüz binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da çekilişi gerçekleştirilecek olan On Numara'da vatandaşlar kazanan numaraların açıklanmasını büyük heyecanla bekliyor. Geçen haftaki çekilişte, On Numara büyük ikramiyesi 10 bilen 4 kişiye çıkmış ve kişi başına 85 bin 416 lira ikramiye düşmüştü. Peki On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 26 Şubat MPİ On Numara çekilişi ne zaman gerçekleşiyor?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan On Numara çekilişleri düzenli olarak Pazartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenmesi ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebilir. Aynı zamanda sonuçların açıklandığı sayfada çekilişin videosu da yer almaktadır.

Öte yandan, On Numara çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına giriş yapabilir ve bu ekran sayesinde çekilişi canlı olarak izleyebilir.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI - 26 ŞUBAT 2018

On Numara'da geçen hafta büyük ikramiye ANKARA / MAMAK - ANKARA / ETİMESGUT - İSTANBUL / BAYRAMPAŞA - İZMİR / BUCA'dan 4 kişiye çıktı. 10 bilen 4 kişi 85 bin 416 lira 35 kuruş, 9 bilen 127 kişi bin 794 lira, 8 bilen 2 bin 573 kişi 88 lira 90 kuruş, 7 bilen 23 bin 987 kişi 18 lira 5 kuruş, 6 bilen 130 bin 755 kişi 3 lira 50 kuruş ve hiç bilmeyen 184 bin 37 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiye kazandı.

10 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 85.416,35 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 127 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.794,00 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 2.573 Kişi Başına Düşen İkramiye 88,90 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 23.987 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,05 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 130.755 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,50 TL Hiç Bilmeyen Kişi Sayısı 184.037 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,20 TL

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