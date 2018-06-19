On Numara'da bu haftaki heyecanlı bekleyiş dün akşam yapılan çekilişle sona erdi. On Numara'da geçen hafta 2 kişiye çıkan büyük ikrmaiye bu hafta, Bursa Osmangazi, İzmir Karşıyaka ve Sivas Merkez'den 3 kişiye isabet etti. Dün akşamki çekilişte dağıtılan toplam ikramiye tutarı 2 milyon 153 bin 166 lira, büyük ikramiye tutarı ise 322 bin 974 lira oldu. On Numara çekilişine dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI - 18 HAZİRAN

02 - 03 - 12 - 14

15 - 19 - 24 - 26

30 - 32 - 36 - 39

45 - 51 - 56 - 58

61 - 66 - 67 - 69 - 71 - 74

ON NUMARA SONUÇLARINA GÖRE İKRAMİYE BİLGİLERİ

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 107.659,20 TL 9 bilen kişi sayısı : 96 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.242,95 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.674 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 128,85 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.616 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,60 TL 6 bilen kişi sayısı : 102.834 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 177.306 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL

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