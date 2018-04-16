Her hafta düzenli olarak Pazartesi akşamları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan ve haftanın kazanan numaralarının belli olduğu On Numara'da bu haftanın çekilişi de merakla bekleniyor. Yapılacak olan çekilişle birlikte 819. hafta sonuçları belli olacak. Peki On Numara sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte 16 Nisan Milli Piyango On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

On Numara çekilişleri, Pazartesi akşamları düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekilişi heyeti ve noter huzurunda yapılan On Numara çekilişleri, en geç 21:45'te sona ermektedir. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar erişime açılmaktadır.

On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesini ziyaret etmesi yeterlidir. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, (varsa) büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu bulunmaktadır.

Ayrıca On Numara çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmesi yeterlidir. Çekilişler saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden canlı yayınlanmakta ve çekiliş bittiğinde sona ermektedir.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

On Numara'nın bir önceki hafta yapılan 9 Nisan 2018 tarihli 818. hafta çekilişinde 10 bilen 4 talihli, 85 bin 895 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını Ankara'nın Çankaya, Balıkesir'in Dursunbey, Çanakkale'nin Eceabat ve Zonguldak'ın Merkez ilçelerinden oynadığı tespit edildi.

9 Nisan 2018 tarihli On Numara sonuçları: 06 - 08 - 10 - 14 - 17 - 18 - 30 - 31 - 32 - 42 - 50 - 51 - 52 - 53 - 59 - 60 - 65 - 67 - 72 - 73 - 76 - 79

Öte yandan çekilişte 9 bilen 82 kişi 2 bin 794 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 618 kişi 141 lira 65'er kuruş, 7 bilen 16 bin 599 kişi 26 lira 40'ar kuruş, 6 blien 104 bin 318 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiç bilemeyen 195 bin 407 kişi de 3'er lira ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 85.895,75 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 82 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.794,05 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.618 Kişi Başına Düşen İkramiye 141,65 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 16.599 Kişi Başına Düşen İkramiye 26,40 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 104.318 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,45 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 195.407 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,00 TL

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