On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Biletlerini satın alıp büyük ikramiyeyi kazanmanın hayalini kuran vatandaşlar, açıklanan sonuçları merak ediyor. On Numara'nın 794. hafta çekilişine gire 10 bilen bir kişi büyük ikramiye olan 301 bin 805 lira 90 kuruşun sahibi oldu. 23 Ekim 2017 On Numara sonuçları sorgulamak için işte detaylar...
ON NUMARA SONUÇLARI (23 EKİM 2017)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 794. hafta On Numara çekilişini gerçekleştirdi. On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazandıran numaralar ise 9, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 41, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 69 ve 80 olarak belirlendi.
Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Bağcılar ilçesinden satın aldığı kaydedildi.
ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA SONUÇLARI
On Numara'nın bir önceki hafta gerçekleştirilen 793. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı. Çekilişte 10 bilen 3 kişi 101 bin 33 lira 25'er kuruş, 9 bilen 82 kişi 2 bin 464 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 542 kişi 131 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 15 bin 375 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 97 bin 98 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiç bilemeyen 162 bin 319 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
16 Ekim 2017 tarihli On Numara sonuçları: 01 - 06 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 27 - 35 - 37 - 38 - 40 - 49 - 51 - 52 - 55 - 64 - 65 - 68 - 69 - 75 - 80
İkramiye Bilgileri
|10 Bilen Kişi Sayısı
|3
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|101.033,25 TL
|9 Bilen Kişi Sayısı
|82
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2.464,70 TL
|8 Bilen Kişi Sayısı
|1.542
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|131,20 TL
|7 Bilen Kişi Sayısı
|15.375
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|25,10 TL
|6 Bilen Kişi Sayısı
|97.098
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4,20 TL
|Hiç Bilmeyen Kişi Sayısı
|162.319
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,20 TL
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