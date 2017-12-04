On Numara sonuçları sorgulama 4 Aralık 2017 MPİ Milli Piyango

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından bugün açıklanacak. On Numara'da geçen hafta iki kişinin kazandığı büyük ikramiyenin ardından bugün yapılacak çekilişte büyük ikramiyeyi kazanabilmek için şansını denemek isteyen vatandaşlar, bayilerden kuponlarını aldı ve sonuçları heyacanla beklemeye başladı. Peki, 4 Aralık 2017 On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Aralık 2017 tarihli On Numara sonuçları hakkında her şey...

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 4 ARALIK 2017

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişi için adaylar heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Biletlerini satın alarak sonuçları aramaya başlayan vatandaşlar sonuçların açıklancağı saati araştırıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından bugün gerçekleştirilecek 780. hafta On Numara çekilişi 21.15'te başlayacak. Sonuçlar ise en geç 1 saat içerisinde duyurulacak.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

27 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen 799. hafta On Numara çekilişinde büyük ikramiye olan 156 bin 10 lira 15 kuruş iki kişiye çıktı. Kazandıran numaralar ise 07, 08, 12, 19, 20, 28, 31, 34, 36, 47, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 77, 78 olarak belirlendi.

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 156.010,15 TL 9 bilen kişi sayısı : 75 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.773,75 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.719 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 121,20 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.818 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,60 TL 6 bilen kişi sayısı : 104.836 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 169.994 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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