On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen üç kişi, 104 bin 822 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazandıran oyun olan "On Numara" da bu hafta 825. hafta çekilişi gerçekleştirildi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 543 kişi 386 lira 20 kuruş, 8 bilen 2 bin 205 kişi 95 lira 5'er kuruş, 7 bilen 17 bin 607 kişi 22 lira 80'er kuruş, 6 bilen 100 bin 497 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 326 kişi 2 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Elazığ'ın Merkez ilçesi ile Edirne'nin İpsala ve Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
Toplam 2 milyon 96 bin 375 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 835 bin 119 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 465 bin 861 lira 21 kuruş aktarıldı.
On Numara Çekiliş Sonuçları 28 Mayıs 2018
11 21 23 25
35 41 43 44
45 46 47 48
49 50 53 57
64 67 68 72 75 78
On Numara'da 10 bilen kişi sayısı : 3
On Numara'da 9 bilen kişi sayısı : 543
On Numara'da 8 bilen kişi sayısı : 2.205
On Numara'da 7 bilen kişi sayısı : 17.607
On Numara'da 6 bilen kişi sayısı : 100.497
On Numara'da Hiç bilmeyen kişi sayısı : 205.326
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 104.822,50 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 386,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 95,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,80 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,65 TL
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: DENİZLİ / MERKEZEFENDİ - EDİRNE / İPSALA - ELAZIĞ / MERKEZ
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