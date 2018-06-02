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Emily Breeze, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı ve merak edenlere seslendi: Biliyorum ki bedenim hızlıca ya da mükemmel bir şekilde hamilelik öncesi haline dönmeyecek. Dünyaya bir canlı getirdiğimin farkındaydım hep ve asıl önemli olan da buydu.”