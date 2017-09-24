Onbaşı'ndan 2 altın 1 gümüş!

İtalya'nın Ancona şehrinde düzenlenen organizasyonda çiftlerde ise Ayşe Begüm, Mehmet Ercoş ile ikinci oldu. Genç sporcu böylece Milli Takım'a üç madalya kazandırdı.

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, sezonun önemli turnuvalarından biri olan Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda mücadele etti. İtalya'nın Ancona şehrindeki turnuvada iyi bir performans gösteren Onbaşı, önce tek kadınlarda ardından da trioda Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte milli takıma altın madalya kazandırdı.

Ayşe Begüm Onbaşı, ayrıca çiftlerde de Mehmet Ercoş ile birlikte ikinci sırada yer aldı. Böylece Ayşe Begüm katıldığı kategorilerde 2 altın bir gümüş kazanmış oldu.

Ayşe Begüm Onbaşı