Once Caldas - Deportes Tolima maçı rakamları

Once Caldas ve Deportes Tolima, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Kolombiya Primera A Apertura Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:30. Once Caldas son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Deportes Tolima, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 592. İddaa'da Once Caldas kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportes Tolima kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Once Caldas son haftadaki Alianza Petrolera müsabasında 4-1 yenildi.

Deportes Tolima, Patriotas karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.