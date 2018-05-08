Ankara'da karısını silahla vuran şahıs, ardından aynı silahla kendisine ateş etti. Yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre olay, Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. 44 yaşındaki Ayhan F. aralarında sorun olduğu öne sürülen eşi Satı F.'yi tabanca ile vurdu. Ayhan F. daha sonra aynı silahla kendini de vurdu. Olayı gören vatandaşlar polise ve acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralı oldukları tespit edilen karı kocayı hastaneye kaldırdı.

Olayın, Satı F. çocuklarını okula bıraktıktan sonra yaşandığı öğrenildi.

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