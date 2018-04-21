Sultangazi’de bir şahıs, tokalaştığı kişiyi saniyeler sonra belinden çıkardığı silahla vurdu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 78. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde tekstil atölyesi bulunan Kadir Nalkıran, alacaklısı olduğu iddia edilen kişiyle dükkan önünde konuşmaya başladı. Konuştuğu şahıs, Nalkıran ile tokalaştıktan sonra arkasını döndü ve bir anda belindeki silahı çıkardı.

İHA'nın haberine göre, Nalkıran, saldırgan şahsın elindeki silahı görünce silahı almak için hamle yaptı ve ikili arasında boğuşma başladı. Boğuşma esnasında silahtan çıkan kurşunlar Nalkıran’ın kasığına isabet etti. Saldırgan şahıs çevredeki vatandaşların kavgaya müdahalesinin ardından elindeki silahı kaptırdı. Şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasığına isabet eden kurşunlarla yaralanan Nalkıran’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Nalkıran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırgan şahıs tekstil atölyesinin önüne gelerek Kadir Nalkıran’ı yanına çağırıyor. Aralarında geçen konuşmanın ardından saldırgan şahıs tokalaşarak arkasını dönüyor. Bir anda silahına sarılan şahıs ile Nalkıran arasında boğuşma başlıyor. Kadir Nalkıran, saldırganın elindeki silahı almaya çalışırken silah ateş alıyor ve kasığından vuruluyor. Elindeki silahı kavgayı ayırmaya gelen vatandaşlara kaptıran saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

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