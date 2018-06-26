Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde 4 kritik başlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeminde öncelikli olarak ele alınacak konular arasında bedelli askerlik, OHAL’in kaldırılması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kader mahkûmlarına af” teklifi, bazı kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi gibi konular bulunuyor. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre askerlikteki yeni yapılanmayla ilgili 4 veya 5 seçenek hazırlandı. Yaş, ücret, ücretin kullanma yerlerine karar verildikten sonra bu konuda adım atılması bekleniyor.

Bedelli askerliğin yanı sıra askerlik sisteminde bir değişiklik gündemde bulunuyor. Buna göre profesyonel askerlik sürecinin hızlandırılarak askerlik süresini kısaltacak bir seçenek de masada yer alıyor. Erdoğan seçim çalışmasında ilk işlerinin, süresi 19 Temmuz’da dolacak olan OHAL’i kaldırmak olduğunu söylemişti. Ancak MHP’nin bu konudaki tutumunun farklı olduğu biliniyor. Bir diğer gündem maddesi ise MHP’nin seçim vaadi olan “Kader mahkûmlarına af”. MHP’nin seçim beyannamesinde, teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması yer almıştı.

‘3600’ BEKLENTİSİ

Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve diğer idarecilerin ek göstergelerini 3600’e çıkarmayı vaat etmişti. MHP de özellikle polislere 3600 ek gösterge verilmesi konusunu gündeme getirmişti. Bu konuda hemen adım atılması bekleniyor. Ek göstergenin artırılması, emeklilerle birlikte yaklaşık 2 milyon kamu görevlisinin emekli aylıklarını artıracak, çalışmakta olan memurların ileride alacağı emekli ikramiyelerini yükseltecek.

"1 EKİM SONRASI GÜNDEME GELİR"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçimlerin ardından bedelli ve OHAL’e ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim’e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu ekimden sonra gündeme gelir. OHAL’in kaldırılması iradesi var ve bu iradenin çerçevesi, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız” dedi. “YSK ile Anadolu Ajansı’nın verdiği sonuçların örtüşmesi, Anadolu Ajansı’nın doğru, dürüst ve güvenilir habercilik yaptığının göstergesidir” ifadesini kullanan Bozdağ HDP’nin oy oranına ilişkin ise “Cezaevlerinde FETÖ’den tutuklu olanların büyük bir çoğunluğu, belki tamamı HDP’ye oy verdi” ifadelerini kullandı.