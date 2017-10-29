Öncesi ve sonrasıyla 29 Ekim 1923

HT Pazar'dan Sema Ereren Cumhuriyet'in kuruluşunun öncesindeki ve sonrasındaki önemli tarihleri derledi.

23 Nisan 1920: Mustafa Kemal önderliğinde Meclis kuruldu. Hükümet, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ adını taşıyor, Meclis başkanı hükümet başkanlığı yapıyordu.

3 Mayıs 1920: TBMM Hükümeti’nin Mustafa Kemal Paşa başkanlığında kurulması.

Ocak 1921: I. İnönü Savaşı.

16 Mart 1921: Moskova Antlaşması’nın imzalanması.

23 Mart 1921: II. İnönü Savaşı.

26 Ağustos 1922: Büyük Taarruz’un başlaması.

30 Ağustos 1922: Dumlupınar Zaferi.

1 Kasım 1922: Saltanat kaldırıldı.

1 Nisan 1923: Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında tarihi bir görev yapan birinci dönem TBMM üyeleri, yeni seçim kararı alarak dağıldı. Yeni seçimlerin ardından TBMM, ikinci dönem çalışmalarına başladı.

24 Temmuz 1923: Lozan Antlaşması’nın imzalanması. Böylece milli bağımsızlık tam anlamıyla gerçekleşmiş oldu.

13 Ekim 1923: Ankara’nın başkent olması.

25 Ekim 1923: Hükümetin istifasıyla bir bunalım ortaya çıktı. Bu olay Mustafa Kemal’e cumhuriyeti ilan etmek için beklediği fırsatı verdi. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal, Çankaya Köşkü’nde arkadaşlarına “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” dedi. O gece İsmet Paşa ile birlikte 1921 Anayasası’nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı. “Türkiye Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyet’tir” hükmünün yer aldığı tasarı üzerinde TBMM’de yapılan konuşmalardan sonra Cumhuriyet’in ilanı kabul edildi.

29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet’in ilanından sonra cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM tarafından yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Mustafa Kemal konuşmasında “Türkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır” dedi.

3 Mart 1924: Hilafetin kaldırılması.

20 Nisan 1924: Anayasa’nın kabulü.