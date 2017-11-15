One Three Hill dizisinde taciz skandalı!

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, dizinin yazarlarından Audrey Wauchope, geçen cumartesi günü bir showrunner’ı cinsel tacizle suçlamış, bu kişinin Shwahn olduğu ileri sürülmüştü.

Dizi oyuncularından Sophia Bush, Hilarie Burton ve Bethany Joy Lenz’un da bulunduğu bir grup dün sosyal medyada bir mektup yayınlayarak bu iddiaları doğruladı.

One Three Hill

Mark Schwahn

Audrey Wauchope