Önemli 4 olay

2017 yılını değiştiren 4 olay. HT Cumartesi'nden Mert Subay'ın haberi...

YILIN KAZANANI

“Serseri konsol” Nintendo Switch için 2017 çok konuşuldu. Geçen yıl, endüstri analizcilerinin konsolun potansiyeli hakkındaki iyimser görüşleri haklı çıktı ve Switch satışları 10 milyonu geçti! Zira Wonder Boy oyunun Switch sürümünün satışları diğer konsolları geride bırakarak bunu bize gösterdi.

STEAM DİRECT

Mağazadaki curcunayı azaltması için Steam Greenlight’a alternatif bir sistem geliştirildi; Steam Direct. Harçlı bir gönderim sistemi olan Direct, 5 aydır deneniyor. Kafalarda birçok soru var ancak bu sistem Steam Mağaza’ya oyun yüklemeyi daha basit bir hale dönüştürdü. Böylece Steam’in en büyük amacını gerçekleştiriyor.

VE KAPANIŞ...

Bu yıl birçok iyi oyun stüdyosu kapanışını yaptı. Fakat içlerinden biri sektöre adeta damgasını vurdu. Dead Space serisi, Godfather serisi, Dante’s Inferno ve Battlefield Hardline gibi büyük isimli projeleri gerçekleştiren Visceral Stüdyosu, Electronic Arts’tan gelen şok bir kararla kapatıldı. 1998’de EA Redwood Shore ismiyle California’da kurulan stüdyo, son zamanlarında ismi henüz duyurulmamış bir Star Wars oyunu projesi üzerinde çalışıyordu. Doğrusal (linear) bir aksiyon macera olarak geliştirilen oyun, bu anlayıştan çıkarılıp oyuncuların geri gelmek isteyeceği daha geniş bir deneyime dönüştürülmesi için EA’in Vancouver takımına devredildi. Bu gelişmeler sonucunda, detayları gizemini koruyan Star Wars oyunun çıkışı da haliyle 2019’a ertelendi.

455 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Electronic Arts’ın Visceral Games’i kapama kararını etkileyen gelişmelerden biri de Titanfall’un geliştiricisi Respawn’ı yarım milyar dolara bünyesine katması oldu. Visceral kapanmasıdan yaklaşık bir ay kadar sonra aldığı kararla alımı gerçekleştiren EA, Respawn’ı EA Dünya Stüdyolar Birliği’ne kattı. 2010’da bağımsız bir stüdyo olarak kurulan Respawn’ın kurucuları ve de aynı zamanda Infinity Ward’un işten çıkarılan şefleri Vince Zampella ve Jason West, peşlerinden gelen Infinity Ward firarisi ekiple stüdyonun sancak gemisi niteliğindeki Titanfall oyun serisini geliştirdi. Pazarlaması EA tarafından yapılan serinin, gerçekleşen satın almayla tüm hakları EA’ye geçti. Respawn’da hâlâ şeflik pozisyonunda olan Zampella’ya göre bu gelişme şöyle değerlendirildi: “Bağımsız bir oyun şirketi olarak başarılı olduk, fakat geleceğe baktığımızda sürekli değişen koşullar bize yeni zorluklar getirmekte. Şimdiyse EA gibi dünya devi bir şirketle güçlerimizi birleştirme zamanı. Gerekli olmamasına rağmen, EA’yla birlikte yola devam etmek mantıklıydı.”