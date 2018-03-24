OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı. Buna göre OnePlus'ın yeni amiral gemisinde 6GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı bulunuyor. Snapdragon 845 yonga setiyle güçlendirilen telefonda 6,28 inç'lik AMOLED ekran yer alıyor.

OnePlus 6'nın en göze çarpan özelliklerinden biri de süper kameraları. Telefonun arka yüzünde 16MP + 20MP'lik iki kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzündeki kamera ise tam 20MP.

3.450mAh'lık bataryaya sahip telefonun çıkış tarihi hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, telefonun 749 dolardan kullanıcılarının karşısına çıkacağı konuşuluyor.