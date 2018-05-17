Çinli üretici OnePlus, yeni akıllı telefonu OnePlus 6’yı Londra’da düzenlenen tanıtım etkinliğiyle kullanıcılarla buluşturdu. Samsung, Apple ve LG gibi birçok şirketin başına bela olmaya hazırlanan ürün, 2018’in en iyi özellik ve performanslarını rakiplerine göre çok daha düşük fiyat etiketiyle sunuyor.

8 çekirdekli Qualcomm’un son Snapdragon 845 işlemcisiyle hız vaat eden OnePlus 6, 6 GB veya 8 GB’lık RAM seçenekleriyle arka plandaki uygulamalar için en iyi performansı sunmayı amaçlıyor. 6.28 inç ekran boyutuna sahip olan akıllı telefon, 19:9 en boy oranıyla 1080 x 2280 çözünürlüğü destekliyor.

16 ve 20 megapiksellik çift kameraya sahip olan OnePlus 6’nın ön yüzünde 16 megapiksellik bir kamera daha bulunuyor. Açmak için yüz tanıma özelliği de bulunan telefonun 3300 mAH bataryası ve hızlı şarj edebilme yeteneği var.

ABD’de 22 Mayıs’ta satışa sunulacak olan OnePlus 6’nın 6 GB RAM ile 64 GB’lık depolama alanına sahip olan versiyonu 519 avroluk fiyat etiketini taşıyor. 8GB / 128 GB’lık sürümü 569 avro iken, 8 GB/ 256 GB’lık model ise 619 avro olarak belirlenmiş.