16 Mayıs’ta resmi olarak tanıtıma yapılacak olan Çinli telefon üreticisinin amiral gemisi OnePlus 6’in ilk görüntüleri internete sızdı. Alman teknoloji sitesi Winfuture’nin yine alman Amazon sayfasına dayandırdığı haberde, telefonların ‘Mirror Black’ ve ‘Midnight Black’ ismiyle yayınlandığına yer verildi.

Özellikle kamerasıyla iPhone, Samsung Galaxy ve Google Pixel’lere meydan okuyan Oneplus 6’ın 16 ve 20 megapiksel olmak üzere 2 adet kamerası bulunuyor. 8 çekirdekli ‘Qualcomm Snapdragon 845 SD845’ işlemciyle çalışan telefonun 6.3 inç ekran boyutu var. Ayrıca 8 GB RAM, 256 GB’ta kadar arttırılabilir hafıza ve 3500 mAh batarya ömrüyle kullanıcıları selamlıyor.

Amazon’da yer alan etikete göre OnePlus 6’nın 128 GB’lık versiyonunun fiyatı Avrupa’da 569 avro olacak. Ürünün çıkış tarihinin ise 22 Mayıs olması bekleniyor.